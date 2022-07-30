Kedi yavruları 15 metrelik kuyudan kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 15 metrelik su kuyusuna düşen yavru kediler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Yeşil Üzümlü Mahallesi, 603 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 metrelik su kuyusundan kedi sesleri duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yavru kedileri kuyudan kurtarmak için çalışma başlattı. Kurulan düzenek ile kuyuya inen ekipler, yavru kedileri bulunduğu yerden çıkarttı. Kurtarılan kediler sahibine teslim edildi.