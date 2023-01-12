İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kedinin midesinden iğne çıktı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde Ortaca Belediyesi Veteriner Hizmetleri midesinde iğne bulunan kediyi cerrahi müdahale gerçekleştirdi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Ortaca Belediyesi Veteriner Hizmetleri midesinde iğne bulunan kediyi cerrahi müdahale gerçekleştirdi.


Ortaca Belediyesi Veteriner Hizmetleri ekiplerine gelen kedinin midesine çekilen röntgen çekiminde iğne olduğu tespit edildi. Ortaca Belediyesi Veteriner Hekimi Hamit Demir yaptığı cerrahi müdahale sonrası kedinin bağırsak kısmında bulunan iğne çıkartılarak müşahede altına alındı. Yeniden eski sağlığına kavuşan kedi sahibine tekrar teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.