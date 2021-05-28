Kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yağmur suyu oluğunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Hükümet caddesi 97 sokaktaki bir iş yerinin yağmur suyu oluğundan kedi sesi, geldiğini duyan işletme sahibin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yağmur suyu oluğunda mahsur kalan yavru kedi, ekipler tarafından kurtarılarak Fethiye Hayvan Barınağı'na teslim edildi.