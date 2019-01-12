Kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu

Marmaris'te derede mahsur kalan kediyi Muğla Büyük Şehir Belediyesi'ne bağlı ekipler kurtardı.

Marmaris'in Beldibi Mahallesi'nde derede mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Dereye inen itfaiye eri, kediyi alarak besledi. Kurtarma çalışmalarını izleyen vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.