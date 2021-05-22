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Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan iki tatilciyi JAK kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki, Kelebekler Vadisi’nde uçurumda mahsur kalan tatilciler Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonunda kurtarıldıOlay, Faralya Mahallesi’ndeki Kelebekler Vadisi’nde meydana geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki, Kelebekler Vadisi'nde uçurumda mahsur kalan tatilciler Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonunda kurtarıldı


Olay, Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre; ilçeye tatile gelen Ataberk A. ile Ayşe A, yürüyüş yapmak için Faralya Mahallesi hisar mevkisinden Kelebekler Vadisi'ne patika yoldan yürüyüşe başladı. Bir süre patikada yürüyen ikili, daha sonra çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı. Tatilcilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye, Ölüdeniz'de konuşlu JAK ekibi sevk edildi. Halatlar yardımıyla kayalıklara inen JAK timi, uçurumunda mahsur kalan iki tatilciyi kurtardı. Tatilcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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