Kelebekler vadisinde mahsur kalan tatilciyi JAK ve AKUT kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki, Kelebekler Vadisi'nde uçurumda mahsur kalan tatilci JAK ve AKUT ekipleri tarafında yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonunda kurtarıldı.

Olay, Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tatil için Fethiye'ye gelen Yüksel Köse, Faralya Mahallesi hisar mevkisinden Kelebekler Vadisi'ne patika yoldan yürüyüşe başladı. Sarp kayalıklardan tek başı inişe geçen Köse, bir süre yürüdükten sonra yolunu kaybederek yüksek bir uçurum alanda mahsur kaldı. Köse, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle şahsı kurtarmaya Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timi ve Arama Kurtarma Derneği Fethiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler kayalıklarda mahsur kalan Köse'yi, iple kurtarma istasyonu kurarak yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kurtardı.