Keleş kitabını MÜSİAD Genel Başkanına sundu

MÜSİAD Muğla Şubesi Genel Sekreteri Nurhan Keleş tarafından kaleme alınan reel sektörde ilk uygulanabilir ‘21'inci Yüzyılın Üretim Odaklı Faizsiz Yeni Kurumsal Modeli Vakıf İş Kümesi' adlı eser, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'a kitabın yazarı tarafından takdim edildi.

Nurhan Keleş Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı yüksek lisans mezunu olup, kariyer hayatı boyunca günümüz değerlerimiz temelde, uygulanabilir bir kurumsal model arayış sonucu sahada edindiği birçok tecrübeler temelinde yaptığı uzun ve yoğun çalışma sonrası ‘Vakıf iş kümesi' eserini ortaya çıkardı. Eserle Ahilik ve İslam İktisadı tarihi tecrübesi temelinde ilk defa faizli kapitalist ekonomi sistemine reel sektör içinde çözümler sunuyor. Yazar, insani değerleri temelinde merkeze alan stratejik arayışında 21'inci yüzyılın bilim ve teknolojik gelişimlerine her alanda açık olan üretimi, ticareti ve istihdamı daha etkin ve başarılı şekilde yapılandıran yeni faizsiz bir kurumsal model yaklaşımını sunuyor.

Faizsiz bir model arayışında olanlara çözüm önerisi sunduğunu belirten Keleş, “Günümüz kapitalist ekonomi sisteminin faize dayalı hakimiyeti ve gelir dağılımdaki adaletsiz yapısı; insanları etik olmayan bir yaşam tarzına zorlamakta, birçok kişi ve aileyi sosyal ve ekonomik facianın içine sürüklemektedir. Bu çalışma; bu olumsuz gidişe karşı toplumu yeniden değerlerimiz temelinde yükseltebilir miyiz ve faizsiz bir sistem geliştirebilir miyiz gibi sorulara cevap bulmak düşüncesinden hareketle, okuyuculara uygulanabilir bir kurumsal model önerisi sunmaktadır. Bu çalışma; Ahilik ve İslam ekonomi tarihi tecrübesinden hareketle, günümüz sivil toplum kuruluşlarına kurumsal bir model önerisi sunmaktadır. Reel sektörü her alanda daha da aktifleştirmek isteyen esnaf ve sanayiciler başta olmak üzere, 21'inci yüzyılda üretim odaklı yeni faizsiz bir model arayışında olanlara çözüm önerisi sunmaktadır” dedi.