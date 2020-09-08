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'Ken Bebek' Bodrum'da

Geçirdiği 75 operasyonla kendini Ken Bebek’e benzetmeye çalışan ve cinsiyet değiştirip kadın olan Jessica Alves, Bodrum’da objektiflere takıldı.

Geçirdiği 75 operasyonla kendini Ken Bebek'e benzetmeye çalışan ve cinsiyet değiştirip kadın olan Jessica Alves, Bodrum'da objektiflere takıldı.


Geçirdiği ameliyatların ardından dünyada "Ken Bebek" olarak nam salan Brezilyalı Rodrigo Alves, son geçirdiği operasyonla cinsiyet değiştirip kadın olmuştu. Adını değiştirerek Jessica ismini alan Alves, Barbie'nin sevgilisi Ken'e benzemek için dudaktan buruna, botokstan dolguya, karın kası ameliyatından saç nakline, çene ameliyatından yüz gerdirmeye kadar 70'e yakın operasyon geçirmişti. “Ken olarak tanınıyordum ama kendimi hep Barbie gibi hissettim” diyen Jessica Alves, toplamda 75 operasyon geçirdi.



Bodrum'da tatil yapıyor


Yalıkavak Mahallesi'nde lüks bir otelde tatil yapan Jessica Alves marinada araçtan inerken objektiflere takıldı. Meraklı bakışlar arasından marinaya giren Alves objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.

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