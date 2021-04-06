Kenan Evren öldü, darbeci paşalar Bodrum'u terk etti

12 Eylül darbesinin mimarı Kenan Evren'in ölümünün ardından, 28 Şubat postmodern darbesinin mimarı paşalar da Bodrum'u terk etti.

28 Şubat'ın mimarlarından Çevik Bir, İsmail Hakkı Karadayı ve Erol Özkasnak uzun yıllar Bodrum'da yaşadı. Çevik Bir ve İsmail Hakkı Karadayı, Kenan Evren ile birlikte yaklaşık 20 yıldan uzun bir süre Bodrum'da ikamet etti. Kenan Evren'in ardından Çevik Bir ve İsmail Hakkı Karadayı da Bodrum'dan ayrıldı. Erol Özkasnak ise 28 Şubat soruşturmasının ardından gözaltına alındıktan sonra bir daha Bodrum'a uğramadı. 28 Şubat soruşturmasından ismi geçen birçok üst rütbeli asker de soruşturma sonrasında Bodrum'a bir daha gelmedi.

Özkasnak'ın evi çürümeye terk edildi

Soruşturma kapsamında Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan Gümüşkaya Sitesindeki lüks villasında gözaltına alınmıştı. 2012 yılındaki olaydan sonra Özkasnak bir daha Bodrum'daki evine uğramadı. Çürümeye terk edilen milyon dolarlık evde ise sessizlik hakim. Özkasnak'ın nerede yaşadığı ise bilinmiyor.