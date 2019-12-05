Kendi evini yakmak ve cinayet iddiasıyla tutuklandı

Milas'ın Gazipaşa-Firuzpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir ikamette çıkan yangınla ilgili olarak biri kadın 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ev sahibi olan kadın, cinayet ve kundaklama suçlarından tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, Gazipaşa - Firuzpaşa Mahallesi Dutluharım Sokağı'nda yer alan M.B.'ye ait olan evde 2 Aralık tarihinde gece saat 03.00 sıralarında çıkan yangında ikamette bulunan Yüksel Semerci yaşamını yitirirken, H.S. ve Y.T. yaralı olarak kurtarılmıştı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı bulgusuna ulaştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ev sahibi M.B. ve yaralı olarak kurtulan Y. T. emniyetteki ifade işlemleri sona erdikten sonra adliyeye sevk edildi.

Mahkemede yeniden ifadelerine başvurulan şahıslardan Y.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, ev sahibi M. B. tutuklandı.

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan şahısların, maktul Yüksel Semerci ile ev sahibi M. B.'nin alacak verecek nedeniyle tartıştıklarını belirttiler.