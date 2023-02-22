Kendi ürettikleri zeytinyağlarını depremzedelere gönderdiler

Muğla'da üreticiler, bin bir emekle topladıkları zeytinlerden elde ettikleri zeytinyağlarını deprem bölgesine gönderdi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinin Şeref Mahallesi'ndeki vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkım ve can kaybına neden olan depremin ardından kolları sıvadı. Depremzedelerin yaralarını sarmak için çaba gösteren mahalle sakinleri, kendi aralarında 500 kilogram zeytinyağı 500 kilo zeytinyağı, 50 kilo zeytin ve 40 kilo turşu topladı.

Şeref Mahallesi Muhtarı Hakan Kibar, “Her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Herkesin elini taşın altına sokması gerekiyor. Kısa süre içerisinde zorlukları aşacağımıza inanıyorum” dedi.

Yatağan İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi tarafından yapılan duaların ardından toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderildi.