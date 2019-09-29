Kerimoğlu Eyüp Efe Evi türkülerle açıldı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün ev sahipliğinde restorasyonu yenilenen Kerimoğlu Eyüp Efe Evi'nin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kerimoğlu Eyüp Efe evi açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Açılışı diyoruz ama aslında, türkülere konu olan, ağıtların yakıldığı Kerimoğlu Eyüp Efe Evi, yıllarca dönemin Muğla Valisi Temel Koçaklar'ın desteği, Mimar Ertuğrul Aladağ'ın restorasyon projesi yine o dönemin Yerkesik Belediye Başkanı Yusuf Demirci'nin katkıları ile yöresel malzemeler kullanılıp yine yöre ustalarının çalışmasıyla, aslına uygun olarak restore edilmiş tarihi bir ev. Menteşe Belediyesi kurulduktan sonra, 2014 yılından itibaren mülki idaresi belediyemize geçen Kerimoğlu Eyüp Efe evi bugüne kadar belediyemiz tarafından ihale usulü ile kiralanıp işletiliyordu. Fakat son yıllarda gerekli ilginin gösterilmeyip, arzu ettiğimiz şekilde işletilmediğini gördük. Bu nedenle ihaleye vermek yerine, belediye olarak kendimiz işletmeye karar verdik. Ekiplerimiz Kerimoğlu Eyüp Efe evini aslına uygun bir şekilde yenileyip, gerekli tadilat çalışmalarını yaptı. Bahçe düzenlemelerini, evin ve evdeki orijinal eşyaların temizlenmesini, gerekli bakımlarını yaptı. Kerimoğlu Eyüp Efe evini Menteşe Belediyesi olarak artık biz işletiyoruz. Çünkü burası kültürel miraslarımız içinde önemli bir yerde bulunuyor” dedi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı Kerimoğlu Eyüp Efe Evi'nin açılışında konuşan Ertuğrul Aladağ, Mustafa Karadağ ve İlker Altınsoy Kerimoğlu Eyüp Efe'nin hikayesini ve restorasyon çalışmalarını davetlilerle paylaştılar.

Menteşe Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösteri sunduğu Kerimoğlu Eyüp Efe evi açılışında Halk ozanı İbrahim Ethem Yağcı da türküleriyle ziyaretçileri adeta 100 yıl öncesini yaşattı. Gösterilerin ardından katılımcılara, şenliğe yapmış oldukları katkılarından dolayı plaket takdim edildi.