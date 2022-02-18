İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheli yakalandı.


Jandarma ekiplerinin hakkında ‘Çocuğun nitelikle cinsel istismarı' suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.E. JASAT timlerinin çalışması sonrası yakalandı. Ayrıca FETÖ PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan H.Ç. Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyon ile yakalandı.


M.E. ve H.Ç. isimli şahıslar tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.