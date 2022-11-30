Kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan C.Ç. isimli şahıs Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında “bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık” suçlarından 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan C.Ç. isimli şahıs Çiftlik Mahallesi'nde yapılan operasyon ile yakalandı. C.Ç. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.