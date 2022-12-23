İhlas Haber Ajansı

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Kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticaretinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.


Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği ve hakkında ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan G.Y. isimli şahıs Marmaris ilçesi Adaköy Mahallesinde Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon ile yakalandı.


G.Y. isimli şahıs Jandarmada tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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