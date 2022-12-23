Kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği ve hakkında ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan G.Y. isimli şahıs Marmaris ilçesi Adaköy Mahallesinde Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon ile yakalandı.

G.Y. isimli şahıs Jandarmada tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.