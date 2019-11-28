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Kıbrıs gazileri unutulmadı

Dalaman’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.

Dalaman'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni Dalamanda Kaymakam Ali Güldoğan önderliğinde gerçekleştirildi.


Kıbrıs Barış Harekâtına katılan gazilere ve vefat eden Kıbrıs gazilerin adına yakınlarına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı, ilçe Kaymakamı Sayın Ali Güldoğan tarafından takdim edildi.


Kaymakam Ali Güldoğan,Gazilik ve Kıbrıs Barış Harekatına ilşkin bir konuşma yaptı.

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