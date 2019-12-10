Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları tevdi edildi

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 56 gaziye madalya ve beratların tevdi edildi.

Fethiye'de yaşayan 38, Seydikemer'de yaşayan 18 gaziye madalya ve berat belgesi verildi.

Fethiye Belediyesi Huzurevi toplantı salonunda düzenlenen törene Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Sedat Karabay, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel, , İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Okan Kuloğlu, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanı Süleyman Bahadır İyilikci, Seydikemer İlçe Emniyet Müdür Muzaffer Yüceur, gaziler ve yakınları katıldı.

Fethiye Kaymakmamı Muzaffer Şahiner törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın ülkemizin bölünmez bir parçası olduğunu dile getirdi.

Mehmetçik'in 1974'te Kıbrıs'ta büyük gayret gösterdiğini anlatan Şahiner, "Allah'a şükür 1974'ten bu yana orada yaşayan insanlar askerimiz sayesinde huzur içinde. Üzerinde yaşadığımız bölge zor bir bölge bu bölgede yaşayacaksak güçlü olmamız lazım. Birlik ve beraberliğimiz sağlayarak önümüze bakacağız. Gençlerimize de vatan, millet, bayrak sevgisi aşılayarak, ülkeyi onlara teslim edeceğiz." diye konuştu.

Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu da gazilerin Kıbrıs'ın kurtuluş mücadelesinde Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ederek, kahramanlık örneği gösterdiğini belirtti.

Konuşmaların ardından, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Fethiye ve Seydikemer'de yaşayan 56 gazi ve gazi yakınına "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" takdim edildi.