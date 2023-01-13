Kılıç Deniz, 2022 yılında da ihracat şampiyonu oldu

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) 2022 yılında, Türkiye ihracatına 7,6 milyar dolarlık döviz kazandıran, ihracata büyük katkı sağlayan 58 üyesini, ‘İhracatın Yıldızları' olarak ödüllendirdi.

Kılıç Deniz'e bağlı dış ticaret şirketi KLC Gıda, 282 Milyon Dolarlık ihracat rakamıyla, bu yıl da, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektör liderliğini sürdürerek, birincilik ödülü almaya hak kazandı.

‘İhracatın Yıldızları' 2022 yılı ödül töreninde, sektör birinciliği ödülünü, Kılıç Deniz İhracat Direktörü Hilay Ağaoğlu, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit ve EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'den teslim aldı. Törende, KLC Gıda yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan ve KLC Gıda Lojistik Müdürü Ali Sarıman da hazır bulundu.

Sürdürülebilir üretim sürecinin önemine değinen KLC Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, “10 yılı aşkın süredir sektörde ihracat liderliğimizi sürdürüyoruz. Bu başarının temelinde, tam entegre üretim ve dünyanın dört bir yanına ulaştırabildiğimiz dağıtım süreçlerimiz büyük önem taşıyor. Çalışanlarımızın bize olan bağlılığı ve doğru ekip yönetiminin, üretim şeklini sürdürülebilir kılan en önemli etkenlerden olduğunu biliyoruz. Bu nedenle tüm Kılıç Holding çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.