Kılıçdaroğlu, CHP'den istifa edip başka partilerden aday olan isimlere sitem etti

Muğla'nın Bodrum ilçesine yapılacak olan yeni otogarın temel atma törenine katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden ayrılan belediye başkanlarına sitem etti. Kılıçdaroğlu, istifa eden belediye başkanlarına seslenerek, "Ömrübillah belediye başkanı koltuğunda oturulmaz" dedi.

Muğla'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris ve Bodrum'da partililerle buluştu. Bodrum'a yeni yapılacak olan otogarın temel atma törenine katılan Kılıçdaroğlu, partisinden istifa eden belediye başkanlarına sitem etti. Kılıçdaroğlu, “Ömrübillah belediye başkanı koltuğunda oturulmaz. Değişiklik yapmak gerekir. Genç bir arkadaşımızı Ahmet Aras'ı başkan adayı gösterdik, yanlış mı yaptık? Osman Gürün'ü başkan adayı gösterdik yanlış mı yaptık? Aday gösterilmeyince başka partilere gidip aday olmak doğru değil” dedi.

Kılıçdaroğlun'dan Ahmet Aras'a tam destek

Daha sona Bodrum Belediye Başkan adayı Ahmet Aras'ı öven Kılıçdaroğlu, "Bodrum Belediye Başkan adayı Ahmet Aras heyecanlı. En sonunda kağıda bakmadan içinden gelen duygularla size hitap etti. Ben yeni belediye başkanınızın heyecanı dolayısıyla yürekten kutluyorum. Bu heyecan neden var biliyor musunuz? Topluma bir şeyler kazandırmak istiyorsunuz, bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bunu yaparken koltuğunuzda rahat oturmayacaksınız, çalışacaksınız. İnsanlar belediye başkanına doğrudan gelecek, taleplerini iletecek. Ahmet Aras genç biri, yetenekli biri Bodrum'u seven biri, Bodrum'a hizmet etmek istiyor. Hepinizden genç belediye başkanınıza destek olmanızı istiyorum" ifadeleri kullandı.

"Bodrum artık selle anılmayacak"

CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ise, Kılıçdaroğlu kürsüye çıkmadan önce vatandaşlara seslendi. Sonuna kadar hizmet edeceğini söyleyen Aras, “Bodrum'da huzurun, güvenin, kardeşliğin teminatı olacağım. Rantın değil halkın belediyeciliğini yapacağız. Üretimi destekleyeceğiz, kooperatifler kuracağız. Bodrum'da artık biz siyaset değil, hizmet yapacağız. Mazereti bırakıp halkımızla birlikte Bodrum'un bütün sorunlarına çözüm bulacağız. Bodrum'da artık sel olmayacak. Bodrum artık sel baskınlarıyla anılmayacak bizim belediyeciliğimizde. Bodrum'da altyapı sorunu kalmayacak. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanım, benim gelmemle beraber, belki de uğurlu geldik. 280 milyon liralık altyapı yatırımını Bodrum'a getirdi, bize hediye etti. Bizler Bodrumda ırk, dil, din, mezhep hiçbir ayrım gözetmeden ortak yaşıyoruz. Bodrum'un bütün değerlerini ortak paylaşıyoruz. Göreceksiniz önümüzdeki dönemde, en alt gelirli ve en üst gelirli vatandaşımız dahil belediyeden eşit faydalanacak, Bodrum'un imkanlarını eşit paylaşacağız. Şimdi konuşuyoruz ama 1 Nisan'da çalışmaya geliyoruz. Bu söylediklerim teminattır” dedi.

Osman Gürün ise Muğla'ya ve Bodrum'a yaptığı yatırımlardan söz ederek “Bodrum'da trafik sorununu çözecek başka alternatif yolları olabilir mi, olursa nasıl olur beraberce bunları tartışacağız. Özellikle Bodrum'daki altyapı ile ilgili, kanalizasyon, arıtma ve içme suyu ile ilgili bu krediyi kullanacağız. Onun dışında Milas Ören'de, Marmaris'te Fethiye'de altyapı çalışmaları yapacağız. Bodrum'da çöp depone alanının inşası için ihaleye çıktık. Yer tespiti yaptık, inşaat başladı. Ama Allah'ın hikmeti, üçüncü derecede SİT birdenbire birinci derece SİT oldu ihaleyi iptal etmek durumunda kaldık. Yapanlar Allah'ından bulsun. Vahşi depolama alanlarının bize tahsis edilmesi ve bizim bu alanların rehabilite edilmesi için fırsat verilmesini istedik. Ancak bu sene tahsis edildi. Tahsisten sonra rehabilitasyona geçtik artık yangın olmuyor hiç olmazsa. Yeni bir alan tahsis edildi, bu alanın da çalışmaları yapılıyor. Bu işlem biter, müsaadesini alırsak en kısa sürede çağdaş bir çöp depone alanını sizlerin hizmetine sunacağız. Bodrum'a yakışan da bu. Bütün vahşi depolama alanlarını rehabilite ediyoruz. Mumcular rehabilite edildi, yeşil alan haline geldi. Torba ve diğer yerlerdeki yeşil alanlar hepsi aktif kullanılanlar da dahil olmak üzere rehabilite edilecek. Koku ve yangın tehlikesi, çöp suyu muhakkak kontrol altına alınacak. Bunlardan kurtulmamız lazım” şeklinde konuştu.