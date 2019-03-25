Kilometrelerce yoldan su taşıdılar

Milas'ta TEMA Vakfı öncülüğünde düzenlenen Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında 3 bin yıllık tarihi su kemerlerinin izinde yürüyüş yapılarak, Akgedik Barajı'ndan temsili olarak alınan su Hekatomnos Kutsal Alanı'na taşındı.

TEMA Vakfı; Milas'taki üyeleri, üniversite öğrencileri ve vatandaşların katılımıyla Dünya Su Günü etkinlikleri çerçevesinde gelenekselleştirilen ve bu yıl 4'üncüsü yapılan “Su Zinciri Farkındalık Yürüyüşü” düzenledi.

TEMA Vakfı Milas Sorumlusu Mehmet Nergiz öncülüğünde bu yıl dördüncüsü düzenlenen su zinciri yürüyüşü, sabah saatlerinde Atapark'tan başladı.

Etkinliğe; TEMA Vakfı Milas İlçe Temsilciliği, Datça, Muğla, Boğaziçi Mahallesi, Güllük Mahallesi, MİDOSK, Karyalılar Koşu Grubu destek verdi.

İlçedeki su kemerlerini takip ederek Akgedik Barajı'na ulaşan kafile, buradan testiye su doldurarak aynı güzergâh üzerinden Hekatomnos Kutsal Alanı'na ulaştılar. Toprak testiyle taşınan temsili su, Hekatomnos Kutsal Alanı'ndaki kültür varlıklarının üzerine döküldü. Toplamda, 14 kilometre yol yüründü.

TEMA'lılar aynı zamanda, Akgedik Barajı'nda mesire alanı olarak kullanılan yerde çöp toplama etkinliği de gerçekleştirdi.

“Suyun kıymetini bilmeliyiz! Binlerce yıl önce yaşayanlar suya kavuşmak için bu tarihi kemerleri inşa etmişler ve suyu merkeze getirmişler. Bu yürüyüşte onların ne zorluklar yaşadığını ne çabalar sarf ettiklerini görmüş olduk.” diyerek suyun önemine dikkat çeken TEMA Vakfı Milas Sorumlusu Nergiz, suyun sadece insanlık için değil doğa için de yaşam kaynağı olduğunu söylediler.

Etkinlik, Hekatomnos Kutsal Alanı'nın gezilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.