İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kiralık araç alev alev yandı

Muğla-Denizli karayolu Esentepe Mahallesi’nde seyir halindeki kiralık araç aniden yanmaya başladı.

Muğla-Denizli karayolu Esentepe Mahallesi'nde seyir halindeki kiralık araç aniden yanmaya başladı. Araçtaki üç kişinin terk ettiği araç, orman arazözlerinin müdahalesine rağmen alev alev yandı.


Edinilen bilgiye göre, Muğla-Denizli karayolu 43'üncü kilometrede, kiralık olduğu ve sürücüsünün Muhittin Güngör olduğu öğrenilen 48 SY 572 binek tipi araç seyir halindeyken yanmaya başladı. Araçtakiler uzaklaşarak kendilerini emniyetli bir bölgeye attılar.


Vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün bölgede bulunan arazözleri ilk müdahaleyi yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de bölgeye sevk edilirken, araç tamamen yandı.


Yanan araç içinde sürücüye ait 2 bin euro, 5 bin 700 TL para, kimlik, kredi kartları, 3 altın yüzük, cep telefonu ve elbiselerin bulunduğu ve hepsinin de yandığı öğrenildi.


Araç yangını nedeniyle karayolu uzun süre trafiğe kapatıldı. Araçta yapılan soğutma çalışması sonrası yol tekrar ulaşıma açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.