Kiralık araç alev alev yandı

Muğla-Denizli karayolu Esentepe Mahallesi'nde seyir halindeki kiralık araç aniden yanmaya başladı. Araçtaki üç kişinin terk ettiği araç, orman arazözlerinin müdahalesine rağmen alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla-Denizli karayolu 43'üncü kilometrede, kiralık olduğu ve sürücüsünün Muhittin Güngör olduğu öğrenilen 48 SY 572 binek tipi araç seyir halindeyken yanmaya başladı. Araçtakiler uzaklaşarak kendilerini emniyetli bir bölgeye attılar.

Vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün bölgede bulunan arazözleri ilk müdahaleyi yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de bölgeye sevk edilirken, araç tamamen yandı.

Yanan araç içinde sürücüye ait 2 bin euro, 5 bin 700 TL para, kimlik, kredi kartları, 3 altın yüzük, cep telefonu ve elbiselerin bulunduğu ve hepsinin de yandığı öğrenildi.

Araç yangını nedeniyle karayolu uzun süre trafiğe kapatıldı. Araçta yapılan soğutma çalışması sonrası yol tekrar ulaşıma açıldı.