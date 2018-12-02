Kiralık araçla uyuşturucu ticaretine tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinden Menteşe ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen M.T, isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kiralık araç ile Marmaris'te Menteşe ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı ileri sürülen M.T. isimli şüphelinin Marmaris'ten Menteşe ilçesine geldiği tespit edildi. Menteşe'ye girişinde bulunduğu araç Narkotik ekipleri tarafından takibe alındı. M.T. yanına uyuşturucu madde almak için gelen E.H isimli şahısla birlikte araçta suçüstü yakalandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve koordinesinde gerçekleşen operasyonda M.T. isimli şahsın evinde satışa hazır vaziyette 6 adet kilitli poşet içerisinde uyuşturucu madde ve çok sayıda uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen kilitli poşet ele geçirildi. Şüphelinin aracında Narkotik köpeği Maço ile yapılan aramada araca gizlenmiş vaziyette 25 gram uyuşturucu madde ile şüphelinin Narkotik ekiplerini fark ettiği sırada attığı poşet içerisinde de 15 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli Emniyette yapılan sorgunun ardından adli makamlara sevk edildi. M.T. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.