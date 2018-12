Kırcağız Mahalle sakinleri, altyapı sorununun çözülmesini istedi

Milas'ın Kırcağız Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, altyapı sorunu yaşadıklarını ileri sürerek yetkililerden durumu çözmelerini istedi.

Kırcağız Mahalle sakinleri, kanalizasyon ve altyapı sorunlarına çözüm bulunmasını istiyor. Kırcağızlı vatandaşlar, kirli sularının, evlerinin önünden akması ile hastalıklara davetiye çıkardığını iddia etti. Mahalle sakinleri, yıllardır bu sorunun çözüme kavuşmasını beklediklerini ancak problemlerinin çözümü için herhangi bir adımın atılmadığını savundu.

Mahalleliler yaptığı açıklamada, “Her evde ayda 2 veya 3 kez vidanjör çağırıyoruz. Her seferinde vidanjöre 200 TL veriyoruz. Bizler mutfak, banyo ve lavabo sularını bu nedenle dışarı akıtmak zorunda kalıyoruz. Bu yüzden köyde özellikle yaz mevsiminde dışarı çıkılamıyor. Kötü kokulardan pencereleri açamıyoruz, çocuklar dışarı çıkamıyor oynayamıyorlar. Çıktıkları zaman çocuklarımız hastalanıyor. Köyümüzün alt yapı ve kanalizasyon sorununun halledilmesi için birçok kez yetkililere başvuru yapıldı. Ama hala gelip alt yapıyı yapan çıkmadı. Her seferinde üvey evlat muamelesi gördük. Mahalledeki sorunun çözümü konusunda yetkililerden destek bekliyoruz. Sorunun bir an önce çözülmesini bekliyoruz" diye konuştular.