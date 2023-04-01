Kirişci, Bakanlığına bağlı müdürlüklerden brifing aldı

Milas Gıda ve Tarım Fuarı'nın açılışı sonrası Muğla Valiliğini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Bakanlığına bağlı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünden brifing aldı.

Muğla Valiliği 75. Yıl Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen brifingde Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı birimler, yapılan yatırımlar ve önümüzdeki süreçte yapılacak yatırımlar hakkında slayt eşliğinde sunum yaptılar. Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, 2022 yılında ve 2021 yılında yaşanan büyük orman yangınları sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, 2023 yılında orman yangınlarına yönelik hazırlıkları aktardı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak Muğla'nın tarımsal, hayvansal üretimi konusunda yapılan çalışmaları aktarırken, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü ise Muğla'da devam eden taşkın koruma, gölet ve baraj inşaatlarının yanı sıra projelendirme çalışmaları tamamlanan 2023 yılında ihaleye çakacak yatırımlar hakkında bilgi verdiler.