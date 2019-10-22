Kirlilik Avcıları Datça'yı temizlemeye devam ediyor

Muğla'nın Datça ilçesinde doğa ve çevre gönüllülerinden oluşan hareket sahilleri temizleyerek gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için etkinliklerine devam ediyor.

Sahil temizliği ile ilgili konuşan çevre hareketi lideri Kubilay Gezer yaptığı açıklamada “İlçemizin tarihi ve doğal alanları maalesef insanlar tarafından kirletiliyor. Tatil yaptıkları alanları kirli bırakarak çöplerini oldukları alanlarda bırakarak gidiyorlar. Biz gönüllüler olarak zaman zaman temizlik hareketi düzenleyerek buraları temizliyoruz. Bunu tamamen gönüllülük esasına dayanarak gerçekleştiriyoruz. Topladığımız çöpleri belediyeden yardım isteyerek çöp araçları tarafından alınarak geri dönüşüm alanına gönderilmesini sağlıyoruz. Yaşama dokunmaya devam eden etkinliklerimizin kaçıncısı olduğunu ve bize kattığı dostlukların sayısını tutmayı unutmuş olabiliriz. Ancak, doğada yaşayan başka canlar için endişelenen ve geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmak gayesiyle bir araya gelen bu güzel yürekli insanların hiçbirini, bizler ve geleceğimiz unutmayacak. Bulduğumuz mirası, bulduğumuzdan daha iyi bir şekilde geleceğe bırakmak için mücadeleyi "senin" sayende asla bırakmayacağız. Her dokunuşumuzun; aslında bir caretta caretta kaplumbağasının hayatını kurtarabileceğinin farkındayız. Ya da şu an toprağından, havasına veya suyuna, hatta üzerinde yürüdüğümüz ve manzarasını izlediğimiz bu gezegenin, nadide bir parçası olan bu yarımadayı gücümüzün yettiği kadarıyla geleceğe taşımanın vermiş olduğu heyecan ve hassasiyetle, sorumluluğunu yüklenip, mutlu eden bu felsefeyle enerjimizi depolamaya devam edeceğiz. Biz güçlendikçe, kötülüğün ve kirliliğin cesareti kırılacaktır” dedi.