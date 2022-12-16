Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 6 yaralı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde iddialara göre kırmızı ışık ihlali sonucu 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Yatağan ilçesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı Sadi Özcan Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bodrum istikametinde seyir halinde olan 48 ADC 474 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen 48 YE 387 plakalı araca çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler 48 YE 387 plakalı araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu araçtan güçlükle çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.