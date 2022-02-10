Kırmızı ışıkta duran otomobillere çarptı; 7 kişi yaralandı

Bodrum-Milas karayolunda kırmızı ışıkta duramayan tır, 5 araca çarptı, kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Milas'ın Meşelik Mahallesi Adabükü Kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı. 48 AET 813 plakalı tır sürücüsü Ersan K. Bodrum-Milas karayolunda kırmızı ışıkta bekleyen 5 otomobile çarptı. Süratli bir şekilde otomobillerle çarpışan tır 5 otomobili önüne katarak sürüklemeye başladı. Refüje çıkan Tır, güçlükle durabildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayında ambulans, itfaiye ekibi, jandarma ve trafik polisleri olay yerine geldi. Kaza sonrasından otomobilde sıkışan Aylin Akalın güçlükle araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan 7 kişi Milas ve Bodrum'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Savaş alanına dönen kazada 2 otomobil kullanılamaz hale geldiği görüldü. Bodrum - Milas karayolu trafiğe kapatılırken yaklaşık 3 km araç kuyruğu oluştu. Otomobillerin ve tırın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Tır sürücüsü Ersan K. Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.