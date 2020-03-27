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Kırmızı ışıkta 'evde kal' yeşil ışıkta 'eve git' çağrısı

Muğla’da koronavirüs tehlikesine karşı duyarlılığı arttırmak için trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa "Evde kal", yeşil ışığa da "Eve git" yazıları yerleştirildi.

Muğla'da koronavirüs tehlikesine karşı duyarlılığı arttırmak için trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa "Evde kal", yeşil ışığa da "Eve git" yazıları yerleştirildi.


Dünyada ve Türkiye'de çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs ile mücadele kapsamında salgından korunmak için zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması konusunda vatandaşların farkındalıklarını artırmak amacıyla Trafik Şube Müdürlükleri harekete geçti. Çalışmalar kapsamında Muğla'daki trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa "Evde kal", yeşil ışığa ise "Eve git" yazıları yerleştirildi.

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