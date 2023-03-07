Kırmızı yeleklilere 'psikolojik ilk yardım eğitimi' verildi

Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı gelen vatandaşların yanında olan ve 'kırmızı yelekliler' olarak bilinen 'Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü personeline, ilk yardım hizmetinin etkin ve verimliliğini arttırmak amacıyla Muğla Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Raşit Avcı, Prof Dr. Ayşe Rezan Çeçen Eroğlu, Doç Dr. Aslı Taylı tarafından 'Psikolojik İlk Yardım Eğitimi' verildi.

Yapılan eğitimlerle yaşanan deprem afetinden etkilenen bireylere yönelik psiko-sosyal destek hizmetinde görevli personellerin sistematik bir çerçevede sunulduğu destekleyici psikolojik ilk yardım hizmetinin etkin ve verimliliğini arttırmaları hedefleniyor. Toplantı sonunda Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerine Doç. Dr. Raşit Avcı, Prof Dr. Ayşe Rezan Çeçen Eroğlu, Doç Dr. Aslı Taylı ve toplantıya katılan personellere 'toplantı katılım belgesi' takdim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, İl Müdür Yardımcısı Özgür Kırmızıtaş ve ilçelerde görevli Sosyal Hizmet Merkezi personelleri katıldı.