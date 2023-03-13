Kırmızı yeleklilerin psiko-sosyal destek hizmeti devam ediyor

Deprem bölgesinden Muğla'ya gelen depremzede vatandaşlara yönelik il genelinde destek çözüm ortakları ile birlikte psiko-sosyal destek hizmetleri gerçekleştiriliyor. Yapılan ziyaretlerde 31 bin 153 vatandaşa Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü tarafından psikolojik ilk yardım, sosyal hizmet müdahalesi, temel ihtiyaçlarına yönelik gerekli rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü tarafından 395 ailenin sosyal ve ekonomik destek “SED” başvurusu alınarak işlem başlatıldı.