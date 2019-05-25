Kırsal Çırpı Mahallesinde huzur toplantısı

Muğla'nın Merkez İlçesi Menteşe'de kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi, vatandaşların kamu idaresine erişebilirliğinin

kolaylaştırılması, sunulan kamu hizmetleri ile ilgili olarak vatandaşların bilgilendirilmesi ve vatandaşların sorunlarının yerinde dinlenmesi amacıyla düzenlenen 'Huzur Toplantısı' Çırpı Mahallesinde gerçekleştirildi.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız'ın başkanlığında Çırpı Mahallesi'nde gerçekleştirilen Kent Güvenliği Huzur Toplantısına Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Mahalle halkını tamamını dinleyen Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, devletin tüm imkanlarını vatandaşlar için seferber edildiğini, aynı şekilde de seferber edilmeye devam edeceklerini belirtti. Çırpı Mahallesi sakinleri de düzenlenen toplantıdan son derece memnun kaldıklarını dile getirerek, toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.