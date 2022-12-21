Kırsal Kalkınma desteklemelerinde ‘Kırsal' ‘Merkez' mahalle tanımı sıkıntısı

Başvurular 20 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.

Ziraat Odalarına kayıtlı üyelerin Kırsal Kalkınma Desteklemelerinden yararlanmak için yaptıkları başvurularda bu yıl ‘Merkez' ve ‘Kırsal' mahalle tanımı nedeniyle desteklemelerden sadece Kırsal mahallelerin faydalanması üreticileri sıkıntıya soktuğu açıklandı.

Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ yaptığı açıklamada, ‘Muğla'nın Büyükşehir statüsünde olması nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye'since 13 ilçemizde merkez mahalle ve kırsal mahalle çalışması yapılmıştır. Bodrum ilçemizde bulunan 56 mahallemizin 42 mahallesi merkez mahalle statüsüne geçmiş olup 14 mahallesi kırsal mahalle statüsüne geçmiş, Milas ilçemizde bulunan 132 mahallemizin 29 mahallesi merkez mahalle statüsüne geçmiş olup 103 mahallesi kırsal mahalle statüsüne geçmiş, Yatağan ilçemizde bulunan 50 mahallemizin 6 mahallesi merkez mahalle statüsüne geçmiş olup 44 mahallesi kırsal mahalle statüsüne geçmiş, Kavaklıdere ilçemizde bulunan 15 mahallemizin 5 mahallesi merkez mahalle statüsüne geçmiş olup 10 mahallesi kırsal mahalle statüsüne geçmiş, Ula ilçemizde bulunan 30 mahallemizin 17 mahallesi merkez mahalle statüsüne geçmiş olup 13 mahallesi kırsal mahalle statüsüne geçmiş, Köyceğiz ilçemizde bulunan 25 mahallemizin 19 mahallesi merkez mahalle statüsüne geçmiş olup 6 mahallesi kırsal mahalle statüsüne geçmiş, Ortaca ilçemizde bulunan 27 mahallemizin 20 mahallesi merkez mahalle statüsüne geçmiş olup 7 mahallesi kırsal mahalle statüsüne geçmiş, Dalaman ilçemizde bulunan 25 mahallemizin 14 mahallesi merkez mahalle statüsüne geçmiş olup 11 mahallesi kırsal mahalle statüsüne geçmiş, Fethiye ilçemizde bulunan 41 mahallemizin 29 mahallesi merkez mahalle statüsüne geçmiş olup 12 mahallesi kırsal mahalle statüsüne geçmiş, Seydikemer ilçemizde bulunan 65 mahallemizin 35 mahallesi merkez mahalle statüsüne geçmiş olup 30 mahallesi kırsal mahalle statüsüne geçmiş, Datça ilçemizde bulunan 13 mahallemizin tamamı merkez mahalle statüsüne geçmiş, Marmaris İlçemizde bulunan 25 mahallemizin 24 mahallesi merkez mahalle statüsüne geçmiş olup 1 mahallesi kırsal mahalle statüsünde kalmıştır. Menteşe ilçemizin 66 mahallesinin 33 mahallesi kırsal mahalle, 33 mahallesi de merkez mahalle statüsünde kalmıştır. Muğla ilimizin 13 ilçesinde çiftçilik yapan Oda üyelerimizin ortalama yüzde 65-70'i merkez mahalle uygulaması sebebiyle Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde Kırsal Ekonomik Altyapı yatırımları desteklemesinden faydalanamayacaklardır. Üyelerimizin merkez mahalle mağduriyetinin giderilmesi için Türkiye Ziraat Odaları Birliğimizin yardımlarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşülerek desteklemelerde merkez mahalle ibaresinin kaldırılması ile üyelerimiz desteklemelerden faydalanabileceklerdir' dedi.