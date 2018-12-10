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Kırsal mahalle sporla coşacak

-Muğla’nın Köyceğiz İlçesi Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından başlatılan “Kırsal Mahalle Sporla Coşuyor” projesinin tanıtım etkinlikleri gerçekleştirildi.

-Muğla'nın Köyceğiz İlçesi Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından başlatılan “Kırsal Mahalle Sporla Coşuyor” projesinin tanıtım etkinlikleri gerçekleştirildi.


Köyceğiz Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına sunularak kabul edilen “Kırsal Mahalle Sporla Coşuyor” projesinin tanıtım ve etkinlikleri Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ın katılımları ile gerçekleştirildi.


Okuldaki tüm öğrencilere yönelik dart, bocce ve hemsball branşlarında sportif aktivite düzenlenecek olan “Kırsal Mahalle Sporla Coşuyor” projesinin Gençlik ve Spor Bakanlığınca finanse edildiğini söyleyen Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

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