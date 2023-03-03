Kırsal mahalle yolları yenileniyor

Yol çizgi çalışmaları devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan yollarda asfalt kaplama, parke, yol güvenliği için trafik işaretleri ve yol çizgi çalışmalarına devam ediyor.

Parke kaplamaları tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Menteşe ilçesi Göktepe Mahallesinde sorumluluğu altında bulunan bölgelerde parke çalışması tamamladı. Bu çerçevede bölgede 2 bin 200 metre parke yol kaplama çalışması tamamlandı.

Ekipler, Yatağan ilçesi Esenköy, Deştin, Alaşar mahallelerinde bulunan yollarda bakım onarım çalışmasını ve Milas ilçesi Menteş Mahalle yolunda Bin 126 metre hendek beton çalışmaları sonu erdi. Büyükşehir ekipleri Menteşe ilçesi Esençay mahallesinde parke kaplama çalışmalarına devam ediyor.