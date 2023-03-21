İhlas Haber Ajansı

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Kırsal Mahalle yollarında iyileştirme çalışması

Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan kırsal mahalle yollarında iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

Ulaşımı kolaylaştırmak ve modern yollarda seyahat edilmesini sağlamak için çalışmalarını sürdüren ekipler 7 ilçede çalışmalarını sürdürüyor.


7 İlçede Mahalle yolları yenileniyor


Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri sorumluluğu alanında bulunan kırsal mahalle yollarında zemin iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler Milas'ın Kazıklı, Menteşe'nin Yerkesik, Algı, Yenice, Günlüce, Yemişendere, Kavaklıdere'nin Nebiler, Köyceğiz'in Nebiler, Dalaman'ın Elcik Mahallelerinde ve Ortaca'nın Cumhuriyet Caddesinde yol onarım ve bakım çalışmalarına devam ediyor.


Asfaltlama çalışmaları başlayacak


Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalar çerçevesinde Menteşe ilçesi Günlüce'de 16, Yemişendere'de 8 km. zemin iyileştirme çalışması başlattı. Her iki mahallede hava şartlarının uygunluğuna göre asfaltlama çalışmasına başlayacak.

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