Kırsal mahallelerde yol çalışmaları sürüyor

Çalışmalar çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri son olarak Menteşe ilçesi Göktepe Mahallesinde sorumluluğu altında bulunan bölgelerde parke çalışması başlattı. Bölgede 2 bin 200 metre parke yol kaplama çalışmasının 2 bin metrelik kısmı tamamladı. Ekipler aynı zamanda Yatağan Esenköy, Deştin, Alaşar mahallelerinde bulunan yollarda bakım onarım çalışması gerçekleştirdi.

Muhtar Kaçar; “Emeği geçen herkese teşekkür ederiz”

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Göktepe Mahalle Muhtarı İsrafil Kaçar, Büyükşehir Belediyesine yol yapımı ile ilgili talebi ilettiklerini ve anında sorunun çözümü için ekiplerin çalışmalara başladığını ifade etti. Muhtar Kaçar, “Mahalle sakinlerimizin yol talebini Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Masasına ilettik. Sağ olsunlar talebimize anında cevap geldi. Mahallemizde parke kaplama çalışması başladı ve bitmek üzere. Mahallem adına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'e ve büyükşehir çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.