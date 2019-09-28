Kırsaldaki çocuklar için sünnet şöleni düzenlendi

Menteşe Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplu sünnet şöleni ile devam etti.

Çocuklarına sünnet düğünü yapma fırsatı bulamamış kırsal kesimdeki ailelerin çocukları için düzenlenen etkinliğe Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş etkinlikte sünnet çocuklarına hediyelerini verdi, 20 çocuğa çeyrek altın taktı.

Gümüş, "Dün baca yakma ve kortej yürüyüşü ile Kültür ve Sanat Şenliği'ni başlattık. Bugün de sünnet çocuklarımızın etkinliği ile sizlerle birlikteyiz. Her yıl bu etkinlik içinde kırsal mahallelerdeki çocuklarımızı sünnet ettirerek bu etkinliğimize devam ediyoruz. 20 tane çocuğumuzun sünneti daha önce belediyemiz tarafından yaptırıldı. Bugün de onları köylerden getirdik. Onları çeşitli aktivitelerle eğlendirerek akşama kadar misafir ediyoruz. Akşam da evlerine, ailelerine tekrar teslim edeceğiz" dedi.

Menteşe'nin kırsal mahallelerinden sünnet şöleni için Menteşe'ye getirilen 20 çocuk gün boyu kent merkezinde gezip eğlenme fırsatı buldu.