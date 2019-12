K?rsaldaki ?ocuklar?n y?z? K?z?lay ile g?l?yor

K?z?lay g?n?ll?leri , ihtiya? sahibi vatanda?lara k?yafet ve konserve yard?m?nda bulundu.

T?rk K?z?lay Mente?e ?ubesi taraf?ndan hayata ge?irilen, ? K?z?layla ?ocuklar G?ls?n Projesi? kapsam?nda K?z?lay ve Gen?lik Merkezi G?n?ll?leri Denizova ve Derinkuyu Mahallerinde ?ocuklarla bir araya geldi.

T?rk K?z?lay Mente?e ?ube Ba?kan? Kenan G?rb?z, Mente?e ?ubesi olarak il?enin k?rsal mahallellerinde ya?ayan ?ocuklar? kapsayan bir proje hayata ge?irdiklerini ?K?z?layla ?ocuklar G?ls?n? ad?n? ta??yan proje kapsam?nda k?rsal mahallelerde ya?ayan ?ocuklarla sosyal etkinlikler yapacaklar?na i?aret ederek, ?Proje kapsam?nda ihtiya? sahibi ?ocuklar?n k?yafet, k?rtasiye gibi ihtiya?lar?n?n temini i?in farkl? kurum ve STK'larla ortak etkinlikler yapaca??z. Bu kapsamda bug?n Gen?lik Merkezinden g?n?ll? arkada?lar?m?zla beraberiz? dedi.

K?z?lay ve Gen?lik Merkezi G?n?ll?lerinin g?n boyunca Denizova ve Derinkuyu Mahallerinde ya?ayan ?ocuklarla oyunlar oynad???n? s?yleyen Kenan G?rb?z, ?G?n?ll?lerimiz ?ocuklara K?z?lay'? ve Gen?lik Merkezlerini anlatt?lar. K?z?lay g?n?ll?lerimiz bu mahallerde ya?ayan ihtiya? sahibi vatanda?lar?m?za k?yafet ve konserve yard?m?nda bulundular. Bu s?re?teki destekleri i?in Mu?la Uluslararas? Gen?lik Merkezi ve K?tekli Gen?lik Merkezlerimizin y?neticilerine ve gen? g?n?ll?lerimize te?ekk?r ediyoruz? diye konu?tu.

"Projeyi Yayg?nla?t?raca??z"

G?rb?z, K?z?layc?l?k ve yard?mla?ma k?lt?r?n?n erken ya?larda geli?mesi i?in e?itim ?al??malar? y?r?ten T?rk K?z?lay'?n?n gen?leri K?z?lay g?n?ll?s? olmaya te?vik etti?ine i?aret ederek, ?unlar? s?yledi: ?Mu?la S?tk? Ko?man ?niversitesinde ve ilimizdeki liselerde e?itim g?ren ?ok say?da g?n?ll?m?z var. Bug?n Denizova ve Derinkuyu Mahallerimizde 50'nin ?zerinde ??renci karde?imiz ve vatanda??m?za T?rk K?z?lay'?n?n k?yafet ve g?da yard?mlar?n? ula?t?rd?k. ?n?m?zdeki g?nlerde ?K?z?layla ?ocuklar G?ls?n Projesi? kapsam?nda Mente?e Kaymakaml???m?z ve ?l?e Milli E?itim M?d?rl???z taraf?ndan belirlenecek ??rencilere yard?m ula?t?rmaya devam edece?iz. Okullar?m?zda payda?lar?m?zla birlikte sosyal ama?l? etkinler d?zenleyece?iz. B?ylelikle projeyi yayg?nla?t?raca??z.?

Mente?e Kaymakam? Caner Y?ld?z ise etkinli?e kat?lan g?n?ll?lere te?ekk?r ederek, ?Biz her ay t?m daire amirlerimiz ile birlikte k?yleri geziyoruz. Onlar?n sorunlar?n? tespit ediyoruz. Bug?nde Derinkuyu'ya geldik daha sonra Denizova'ya geldik. ?ok g?zel verimli bir toplant? ger?ekle?tirdik. T?rk K?z?lay'?n? da her zaman yan?m?zda g?r?yoruz. Mente?e ?ubesi y?neticilerine ve ?ube Ba?kan? Kenan G?rb?z'e ve ?niversiteli g?n?ll? arkada?lar?m?za ve te?ekk?r ediyoruz. Birlikte yapaca??m?z projelerle ??rencilerimize ve vatanda?lar?m?za ula?maya devam edece?iz? diye konu?tu.

K?rm?z?lar?n Dayan??mas?

Mu?la Uluslararas? Gen?lik Merkezi M?d?r? Oktay Tavas ise yap?lan etkinlikte kurumsal renklerinde K?rm?z? renkler yer alan T?rk K?z?lay ile Gen?lik Merkezlerinin bulu?tu?una i?aret ederek, ?unlar? s?yledi: ?Bug?n gen?lik merkezleri olarak Denizova Mahallemizdeyiz. Merkezim her yeri projesi kapsam?nda T?rk K?z?lay'? ile beraber ilkokulda okuyan ??rencilerimiz ile beraber sosyal sorumluluk projesi kapsam?nda yavrular?m?zla bir arada bulunman?n mutlulu?unu ya?amaktay?z.T?rk K?z?lay? Mente?e ?ube Ba?kan?m?za da te?ekk?rlerimizi sunuyoruz. ?zerimize d??en g?rev ne ise bundan sonra yapmaya da devam edece?iz.?

Denizova Okul M?d?r? Tahir Y?ld?r?c? da, ?K?rsal bir okul olmam?zdan dolay? Gen?lik Sporun bu t?r etkinlikleri bizim ?ocuklar?m?z? olumlu y?nde etkiliyor. ??nk? biz k?rsal bir okuluz merkeze ?ocuklar?m?z?n gitme ?ans? fazla yok. Ama sizlerin buraya gelmesi ?ocuklar?m?z?n sosyal geli?mesini olduk?a etkiliyor. K?z?lay'?m?z sadece afetten ziyade bu t?r etkinliklerle toplum i?ine girmeye ba?lad? bu da ?ok g?zel bir geli?me. Bizlere ?imdi katk?da bulunacaklar ?ocuklar?m?za yard?mda da bulunuyorlar. Bu projeye katk? sa?layan herkese te?ekk?r ediyorum? diye konu?tu.

?K?z?lay Sadece Kan Ba???? Alm?yor?

Son olarak a??klamalarda bulunan proje g?n?l?lerinden Ay?enur K???kdere, ??ocuklarla ?ok keyifli bir g?n ge?irdik. ?ncelikle k?ye gittik ya?l?lar?m?zla bulu?tuk yard?mlar?m?z? yapt?k. Onlarla bir araya geldik g?zel ve ?ok duygusal anlar ya?and?. Bu ?ekilde ?ocuklarla farkl? etkinliklerde bulunmak ?ok keyifli. T?rk K?z?lay'? genellikle insanlar?n sadece kan ba???? yap?ld???n? bildi?i bir kurum ama K?z?lay'?n asl?nda bunun d???nda da ?ok farkl? etkinlikleri ve faaliyetleri var. Ya?l?larla bulu?mas?, yard?ma muhta? insanlarla bulu?mas?, ?ocuklarla bulu?mas? yani asl?nda toplumun her alan?na dokunmaya ?al??an bir kurum. Daha ?nceleri bende a??k?as? bu kadar bunun bilincinde de?ildim. Bir arada olmaktan ?ok keyif duyuyorum? diye kaydetti.