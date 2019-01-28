Kış ortasında sahilde kahvaltı keyfi yaptılar

Günlerdir yağışlı havanın etkili olduğu Marmaris'te vatandaşlar haftaya güneşli havayla başladı. Güneşi fırsat bilen vatandaşlar sahilde kahvaltı keyfi yaptı.

Marmaris'te günlerdir yağışlı hava etkili oluyor. Kapalı havadan bunalan ilçe yaşayanları haftanın ilk gününe güneşli havayla başladı. Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü ilçede kimi vatandaş yürümeyi tercih ederken kimi vatandaşlar da tercihini balık tutmaktan yana kullandı. Çocuklar ise okulların tatil olmasını fırsat bilerek oyun parklarında doyasıya oynadı. Cezile Baykan, Ümran Korkut ve Celil Korkut isimli vatandaşlar ise kurdukları sofra ile körfez manzarası eşliğinde kahvaltı yaptı. Marmaris'in çok güzel bir havasının olduğunu belirten Cezile Baykan: “28 Ocak'ta Marmaris'in bu güzel havasından faydalanmak için sevgili dostlarım hemen telefon ettiler. 15 dakikaya gel, kahvaltı sahilde hazır dediler. Bende hemen geldim. Çok mutluyuz. Bu güzel hava şahane, bize bahşedilmiş bir lütuf” dedi.

Güzel havayı değerlendirdiklerini söyleyen Ümran Korkut da, “Bu güneş bizi bitiriyor, harika. Böyle havanın güzel olduğu fırsatları hiç kaçırmıyoruz. Hemen çilingir soframızı buraya kuruyoruz. Çok keyifli zamanlar geçiriyoruz burada” dedi.

Havanın güneşli olmasından dolayı memnun olduklarını belirten Celil Korkut ise, “Sabah yürüyüşümüzü yaptık. Sonra kedileri besledik, şimdi burada kendimizi besliyoruz. Memleketimizin büyük bir bölümü kar altında biliyorsunuz. Ama biz güneşin altında bu sıcaklığında bu güzel sofrayı kurduk buraya günümüzü değerlendiriyoruz.” dedi.