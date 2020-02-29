Kış yüzme maratonunda İdlib şehitleri için denize siyah çelenk bırakıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, bu yıl “Sıfır Atık-Yaşasın Dünya” temasıyla yapılan 14. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'nda İdlib'de şehit düşen Mehmetçikler için denize siyah çelenk bırakıldı. Soğuk havaya rağmen 423 sporcunun katıldığı maratonda yapılan itirazlar sıralamayı değiştirdi.

Datça Belediyesi'nin organizasyonu, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Türkiye Yüzme Federasyonu ve gönüllülerin katkılarıyla Taşlık Plajı'nda gerçekleştirilen 14. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'na, 2'si Lüksemburglu toplam 423 sporcu katıldı.

İdlib'de şehit olan Mehmetçikler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar ile MUTSO Başkanı Mustafa Ercan tarafından saat 11.00'de startı verilen maratonda, tekneyle denize açılan protokol üyeleri şehitler anısına denize siyah çelenk bıraktı. Soğuk bir havada gerçekleşen yarışlarda 1000 metre kısa parkurda 218'i erkek ve 71'i kadın toplam 289 sporcu, 2 bin metre uzun parkurda ise 111'i erkek ve 23'ü kadın toplam 134 sporcu mücadele etti.

Kuvvetli rüzgara rağmen başarıyla tamamlanan maratonda, 1000 metre kısa parkur erkeklerde Okan Ulaş 12 dakika 41 saniyelik derecesiyle birinciliği, Samet Yılmazer 14 dakika 52 saniye ile ikinciliği, Deniz Görkem Dinç 15 dakika 20 saniye ile üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda da İmren Uyar 15 dakika 51 saniye ile birinci, Melisa Soyluer 16 dakika 49 saniye ile ikinci, Melike Öztürk 17 dakika 43 saniye ile üçüncü oldu. Uzun parkur 2 bin metre yarışlarında erkeklerde Necmi Yurtsever 21 dakika 51 saniye ile birinciliği kazanırken, Ahmet Nakkaş 22 dakika 15 saniye ile ikinci, Cemal Özer Çeker ise 25 dakika 3 saniye ile üçüncülük elde etti. Uzun parkur kadınlarda Aysu Türkoğlu 27 dakika 51 saniyelik derecesi ile birinci olurken, Rojin Motlagh 27 dakika 55 saniye ile ikinci, Özen Sanem Dilek 28 dakika 49 saniye ile üçüncülüğü kazandı.

İtirazlar sıralamayı değiştirdi

Sonuçların açıklanmasından sonra yapılan itirazlar üzerine, kamera görüntüleri yeniden incelendi. İncelemelerde hata yapıldığının tespit edilmesi üzerine sıralamalarda değişiklikler oldu.

Yeni sıralamaya göre 1000 metre kısa parkur erkeklerde Okan Ulaş 12 dakika 41 saniyelik derecesiyle birinciliği, Samet Yılmazer 14 dakika 52 saniye ile ikinciliği, Uygar Civelek ise 15 dakika 10 saniye ile üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda da İmren Uyar 15 dakika 51 saniye ile birinci, Melisa Soyluer 16 dakika 49 saniye ile ikinci, Melike Öztürk 17 dakika 43 saniye ile üçüncü oldu. Uzun parkur 2 bin metre yarışlarında erkeklerde Ahmet Nakkaş 22 dakika 15 saniye ile birinciliği kazanırken, Turgut Esen 25 dakika 12 saniye ile ikinci, Timuçin Gülaç ise 25 dakika 36 saniye ile üçüncülük elde etti.

Uzun parkur kadınlarda ise Bengisu Avcı 27 dakika 22 saniyelik derecesi ile birinci olurken, Aysu Türkoğlu 27 dakika 51 saniye ile ikinci, Rojin Motlagh ise 27 dakika 55 saniye ile üçüncülüğü kazandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından başarılı sporculara kupa ve ödülleri takdim edildi. Tüm sporcuları kutlayan İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, İdlib'de şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet ve acılı aileleri ile milletimize baş sağlığı dileğinde bulunarak, kış yüzme maratonuna katılan tüm sporcuları kutladı. Çoban, “Geçtiğimiz gün ülke olarak büyük bir acı yaşadık. Bugün maratona katılan sporcularımız İdlib'deki askerlerimiz ve şehitlerimiz için kulaç atacaklar” dedi.

Başkan Uçar ise, başta Atatürk olmak üzere bugüne kadar vefat eden tüm şehitleri rahmet ve saygıyla andığını söyledi. Uçar, "Zor bir gün geçiriyoruz. Bu bir etkinlik veya eğlence değil, yarıştır. Bu yarışları, her yıl 450-500 sporcunun katılımı ile yapıyoruz. Bugün bize göre biraz soğuk ama dışarıdan gelen sporcular için ise çok güzel bir havada bu yarışları gerçekleştiriyoruz. Bugün burada yarın İngiltere ile Fransa arasında yapılacak Manş Denizi yarışmalarına katılacak sporcular da var. Bu sporculara bir antrenman niteliğinde olan bu maratonu Datça'da gerçekleştiriyor olmaktan dolayı çok mutluyum” diye konuştu.