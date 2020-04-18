İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısıtlama kalkınca dağıtımlar devam edecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs (kovid-19) salgını nedeniyle mağdur olan vatandaşların gıda ve hijyen malzemelerinin karşılanması için başlattığı ‘Gıda ve hijyen paketi’ desteği sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle valilik kararıyla durduruldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs (kovid-19) salgını nedeniyle mağdur olan vatandaşların gıda ve hijyen malzemelerinin karşılanması için başlattığı ‘Gıda ve hijyen paketi' desteği sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle valilik kararıyla durduruldu. ‘Gıda ve hijyen paketi' desteği sokağa çıkma kısıtlamasının kalmasının ardından devam edecek.


13 ilçede vatandaşa destek veriliyor


Muğla Büyükşehir Belediyesi kovid-19 salgını sonrasında iş yerleri kapanan, işten çıkarılan ve zor durumda bulunan ailelere gıda ve hijyen malzemesi desteği sağlıyor. Destekler iki ayrı paket halinde yapılırken birinci pakette gıda malzemeleri, ikinci pakette ise temizlik malzemeleri bulunuyor. Dağıtımı devam eden gıda ve hijyen malzemesi paketleri 13 ilçedeki vatandaşlara ulaştırılıyor.


Kısıtlama kalkınca dağıtımlar devam edecek


Muğla Büyükşehir Belediyesinin Kovid-19 salgını nedeniyle mağdur olan vatandaşların gıda ve hijyen malzemelerinin karşılanması için başlattığı ‘Gıda ve hijyen paketi' desteğinin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Valilik kararıyla durduruldu. Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Bu zor günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yapmış olduğumuz gıda ve hijyen kolisi dağıtımlarımız kısıtlama nedeniyle Valilik kararıyla durdurulmuştur” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.