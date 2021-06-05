Kısıtlama öncesi sahillerde yoğunluk

Günübirlik tatilcilerin gözde sahili ‘Sakin Kent' unvanlı Akyaka sahiline Aydın, İzmir ve Denizli gibi yakın illerden araçları ile gelen yerli turist deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

Deniz suyu sıcaklığının 18-20 derece, hava sıcaklığının ise 30 dereceye yaklaştığı Akyaka'da özellikle çocuklar deniz özlemini giderdi.