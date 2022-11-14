Kıskançlık cinayetinde karar çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de, sevgilisi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşı Mustafa Cömert'i bıçaklayarak öldüren, yanındaki Azerbaycan uyruklu kadını ise ağır yaralayan Selim Akyüz hakkında karar çıktı. Akyüz, öldürme ve yaralamaktan dolayı toplam 27 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Selim Akyüz, son sözünde “Nazifa ile dini nikahlı evliydik. Pişmanım” ifadelerini kullandı.

Fethiye Yeni Mahallede 29 Mart 2021 tarihinde yaşanan olayda Mustafa Cömert 4 yıldır birlikte yaşadığı Azeri sevgilisi Nazifa Mustafayeva ile ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşı Selim Akyüz'le sokakta karşılaştı. Aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akyüz cebinden çıkardığı bıçakla önce Cömert'i, sonra da kendisine engel olmak isteyen yanındaki Nazifa'yı defalarca bıçakladı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cömert yaşamını yitirirken, sevgilisi Nazifa'da uzun süre tedavi görmüştü. Tutuklanıp ceza evine konulan katil zanlısı Selim Akyüz, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinde iki kez müebbet hapis cezasıyla yargılanırken, Akyüz için karar çıktı.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savcı mütalaasını okurken, tutuklu sanık Selim Akyüz, mütalaaya karşı “Ben olanlara çok pişmanım. Kendisinin bana saldırmasıyla başlayan olay oldu. Bana çok büyük hakaretlerde bulundu. Bütün olanları Mustafa başlattı” ifadelerini kullandı.

Nazifa ile dini nikahlı olduğunu da söyleyen tutuklu sanık Selim Akyüz, “Olaydan dolayı pişmanım” dedi.

Haksız Tahrikten Yararlandı

Mahkeme heyeti sanık Selim Akyüz'ün maktul Mustafa Cömert'i kasten öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasıyla cezalandırırken, olayın haksız tahrik altında gerçekleştirildiğine kanaat getirerek indirime gidip 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklu sanık Selim Akyüz'ün bıçakla yaraladığı Nazifa Mustafayeva'ya yönelik kasten öldürme suçunu işlemekten müebbet hapis cezası ile cezalandırılırken, suçun teşebbüs aşamasında kalmasından ve haksız tahrik altında işlenmesinden dolayı da indirime gidip 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Böylece tutuklu sanık Selim Akyüz, öldürme ve yaralamaktan dolayı toplam 27 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.