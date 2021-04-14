Kısmi kapanma genelgesini anlattı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen ‘Kısmi Kapanma Genelgesi' sonrası, Bodrum Belediyesi Kriz Masası, Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz koordinesinde online olarak toplandı.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Ummahan Yurt ile Emel Çakaloğlu, belediye tabibi ile ilgili birim müdürleri katıldı. Kovid-19 salgınının kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler' kapsamında alınan kararların detayları konuşulurken, belediye içerisinde hayata geçirilecek tedbirlerin planlamaları yapıldı. Kriz masası toplantısında alınan ve uygulamaya geçirilen kararlara göre; Bodrum Belediyesi'nde 15 Nisan 2021 tarihinden itibaren dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanması, Günlük mesai başlama ve bitiş saatleri 10.00-16.00 olarak uygulanması, Belediye hizmet binalarında bulunan ofislere ziyaretçi kabul edilmemesi, Tasarruf tedbirleri kapsamında; tüm satın alma işlemlerinin asgari miktara indirilmesi, zaruri alımlar dışındaki ihtiyaçlar müteakip dönemlerde değerlendirilmesi, Maske, mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere gerekli tedbirlerin sıkı bir şekilde devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, ilçe genelinde, kamuya açık alanlarda dezenfekte çalışmaları devam ettirilirken, pazar yerlerine girişte ateş ölçümü başta olmak üzere tezgah aralıklarına varana kadar uyulması gereken tedbirler ile ilgili denetimler sıklaştırılacak.