Kıyı Emniyet ekipleri 2 ayrı kurtarma gerçekleştirdi

Fethiye Karagözler mevkisinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 6 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye sevk edilen KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu 15 metrelik tekneyi yedekleyerek Fethiye'deki özel bir marinaya güvenli bir şekilde ulaştırdı.

Fethiye Göcek Tersane Adası önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 14 metre boyundaki tekneden yapılan yardım çağrısına da cevap veren KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen 14 metrelik tekne Göcek'teki özel marinaya güvenli bir şekilde yanaştırıldı.