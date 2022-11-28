Kıyı ve Deniz ekosistemleri çalıştayı sona erdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Dalaman'da düzenlenen ‘Ortak Geleceğimiz Denizlerimizi Korumak Amacıyla Kıyı ve Deniz Ekosistemlerinin Korunması ve Yönetimi Mapa-Şamandıra Uygulama Modellerini Tanıtma' çalıştayı sona erdi.

Çalıştaya konusunda uzman bilim insanları, araştırmacılar, sivil toplum kuruluşları ile birlikte Ortaca Belediye Başkan Vekili Volkan Metin ve beraberindeki heyet katıldı.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan'ın açılış konuşması ile başlayan program 3 gün sürdü. Çalıştay akademisyenlerin sunumları ve sonuç bildirgelerinin açıklamalarıyla sona erdi.