Kıyıkışlacık İlk ve Ortaokulu'nda “Akıl Oyunları Sınıfı ve Resim Atölyesi” açıldı

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Kıyıkışlacık İlk ve Ortaokulu'nda oluşturulan “Akıl Oyunları Sınıfı ve Resim Atölyesi”nin açılışı Milas Kaymakamı Eren Arslan ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışın ardından sınıflarda çocuklarla oyunlar oynayan Kaymakam Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bal, daha sonra Kıyıkışlacık Mahalle Muhtarı Halis Şahin ve hayırseverler tarafından yaptırılan aşureyi, açılışa katılan mahalle sakinlerine ikram ettiler.

Oluşturulan yeni alanlar hakkında bilgi aktaran Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, “Okulumuza muhtarlığımız ve hayırseverlerimizin katkılarıyla 40 kişilik zeka oyunları sınıfı ayrıca 8 adet halı dokuma tezgahı ile 21 adet şövalenin yer aldığı tasarım beceri atölyesini açtık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.