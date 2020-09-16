Kıyıya vuran ölü yunus turistleri şoke etti

Bodrum'da kıyıya vuran ölü yunus otel çalışanlarını ve turistleri şok etti.

Akyarlar Mahallesi'nde sahil kenarındaki otelin çalışanları, denizden kıyıya bir cismin yaklaştığını gördü. Yaklaşan cismi önce ceset sanan otel çalışanları, sahile iyice yaklaştığında bunun bir ölü yunus olduğunu anladı. Yaklaşık bir hafta önce öldüğü anlaşılan yunusu karaya çeken vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Hayvanın kuyruk kısmındaki yara dikkat çekti. Yunusu karaya çıkaran otel çalışanlarından Şahin Kazanlı, yaptığı açıklamada “Burada göçmen kaçakçılığı çok olduğu için yunus, açıktan kıyıya doğru gelirken biz onu ilk bir göçmene ait ceset sandık. Kıyıya iyice yaklaşınca yunus balığı olduğunu anladık. Karaya çıkardık, yetkililere haber verdik. Gelip almalarını bekliyoruz” dedi.

Ölü yunus, Bodrum Belediyesi ekiplerince bölgeden kaldırılarak uygun bir yere gömülmek üzere götürüldü.