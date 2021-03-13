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Kız arkadaşını kalbinden vurdu

Muğla’nın Milas ilçesinde genç kadını silahla öldürerek firar eden ve kısa sürede yakalanan zanlı tedbir amacıyla Muğla’ya gönderildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde genç kadını silahla öldürerek firar eden ve kısa sürede yakalanan zanlı tedbir amacıyla Muğla'ya gönderildi.


Milas'ın Burgaz Mahallesi'nde bir ikamette bulunan kız arkadaşı Bensu Narlı'nın kalbine tek el ateş ederek ölümüne sebep olan S.K., olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra Milas - Söke karayolu üzerinde gözaltına alındı.


Gözaltı işleminden sonra S.K., Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından alınarak Muğla'ya götürüldü. İfade işlemlerinin devam ettiği S. K.'nın gözaltı işleminin birkaç gün sürebileceği belirtildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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