İhlas Haber Ajansı

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Kızılağaç kavşağında kaza: 4 yaralı

Ula-Marmaris Karayolu Kızılağaç çıkış rampasındaki kavşakta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Fatih Bicat yönetimindeki 34 GBE 733 plakalı otomobil Sakartepe rampası Kızılağaç kavşağından kontrolsüz bir şekilde çıkış yaptı. Bu sırada Ula istikametinden Marmaris istikametine seyir halinde olan Doğukan Örenli yönetimindeki 48 AKU 733 plakalı araca çarptı.


112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine 112 ambulans, polis trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler 39 yaşındaki Doğukan Örenli, 35 yaşındaki Gökçe Güncihan Örenli, 24 yaşındaki Fatih Bicat ve 3 yaşındaki Defne Örenli yaralandı. Yaralılar Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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